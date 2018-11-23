Средства по уходу за автотранспортом с метанолом в составе опасны, сообщает DEITA.RU.

Использовать жидкости с этим веществом запрещено законом, об этом напоминает Роспотребнадзор и указывает, какие продукты покупать без риска для здоровья нельзя.

В список запретных попали низкозамерзающие стеклоотмывающие жидкости «ICE DRIVE» производителя ООО «Ивента», продукция ООО «Текомхим» и ООО «Текомхим».

Не отвечающая установленным требованиям продукция изымается сотрудниками Роспотребнадзора, а предприятия, производящие ее и торгующие ей, получают штраф.

Анастасия Турков