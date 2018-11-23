Зоозащитники вновь вышли с требованием освободить узников «китовой тюрьмы» - пикет прошел во Владивостоке в субботу, 16 марта, сообщает DEITA.RU.

Они честно отстояли свои два часа – с 13 до 15, с плакатами на набережной Цесаревича. Горстка зоозащитников уверена, что в этот субботний день вышли не зря.





По мнению участников акции, самое главное, что они рассказывают людям правду. И твердо намерены добиться решения проблемы, всколыхнувшей не только всю страну, но и мировую общественность.

Отметим, что митинги в поддержку морских узников проходит сегодня во многих городах России, а в столице ДФО на улицу вышли все желающие.





«Я просто люблю море, поэтому судьба белух и косаток мне небезразлична, - рассказал участник пикета Григорий, - то, что говорят, что животные погибнут, если их выпустить в море, этому не верю. Косатки и белухи будут прекрасно жить на свободе!

Огорчает ли меня, что здесь мало людей? Нисколько, ведь кто хотел – пришел. А те, кто считает более важным два лишних часа поваляться на диване, а не побороться за чью-то жизнь - это их дело. Уверен, что косатки и белухи имеют такое же право на свободу и жизнь в своем доме, как и люди. Мы практически ничего не знаем об океане: запомнилась одна мудрая фраза, которая многое объясняет. «Океан изучен всего на несколько процентов, поэтому не говорите мне после этого, что русалок не существует». И почему мы считаем, что имеем право брать животное и сажать его в тюрьму?», - отметил собеседник агентства.





На набережной было полно отдыхающих – день выдался солнечным. Многие пришли с детьми, которые с любопытством разглядывали фигурки китов, пока взрослые беседовали. Как выяснилось, многие приморцы поддерживают зоозащитников, хотя сами и не вышли на пикет. Но его участники свой выбор сделали сознательно.





«Вы поймите, у нас в России вообще нет никаких стандартов содержания косаток и белух, да и других животных в неволе, - сказала помощник члена общественной палаты, член инициативной группы «Zoohelp» Оксана Большакова, - все санитарные нормы по воде – рассчитаны для людей, как, например, содержания хлора в бассейне. Разве это нормально? Но в данной ситуации для меня лично самая большая боль то, что такие разумные существа - косатки, белухи содержатся в ужасных условиях. Ведь на воле огни живут семьями, и ученые на одном из заседаний в Москве, посвященном этой проблеме, рассказывали, что есть два эко-типа косаток. Одни питаются только мясом, они не едят рыбу, особенно мертвую! Это не естественная для них еда, потому подобное содержание требует большого и тяжелого реабилитационного периода.

Поймите, косатки живут семьями, и они общаются между собой только на понятном для них языке. А сейчас их не просто лишили свободы, их вырвали из семьи! Да, кто-то-то утверждает – их кормят, они в безопасности…Но только представьте – идете по улице, вдруг кто-то на вас нападает, тащит в какое-то неизвестное место и потом вместо семьи, друзей, вам просто предлагают еду.

Все понимают, если человека насильно оторвать от семьи, то это будет боль. Сильная. Нестерпимая. Вот такую же боль испытывают и они – узники этой «китовой тюрьмы», - отметила Оксана Большакова.





Все участники пикета уверены, что всех косаток и белух необходимо вернуть в привычную среду обитания. И необходимо принять законодательные меры, запрещающие заниматься подобной практикой.

«Мы требуем освободить этих несчастных «детей», многих оторвали от матери практически в младенческом возрасте, - рассказала в беседе с DEITA.RU организатор пикета за свободу косатотк и белух Нина Зырянова, - Сейчас в этой «китовой тюрьме» изнывают в неволе 87 белушат и 10 косаточек. И многие зоозащитники считают, что одна косаточка и три белухи уже погибли.

К этой трагедии нельзя быть безучастным и вопрос незамедлительно надо решать. Что касается реадаптации, уверена, что в бухте Средняя она пройдет успешно только в том случае, если к решению этого вопроса будут привлечены грамотные специалисты.

Мнение о том, что животные погибнуть, если их выпустить на свободу даже не хочется обсуждает. Свобода даст белухам и косаткам жизнь! В настоящий момент лучший способ адаптировать животных это подготовиться к выпуску косаток и белух в бухте Средняя», - отметила Нина Зырянова.

Напомним, «китовая тюрьма» прогремела на весь мир после того, как в октябре 2018 года в Greenpeace рассказала о том, что в России готовится незаконная продажа 13 краснокнижных косаток. Их готовили к продаже в Китай. При этом, только за последние пять лет туда уже продали 15 млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые занимались отловом. Было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным следствия, 90 белух и 11 косаток оказались детенышами, не достигшими половой зрелости, 13 из них были вообще, младше 1 года.

Инна Эстрина