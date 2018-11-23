Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента утвердили изменения в закон «О системе капитального ремонта в Приморском крае», сообщает DEITA.RU.

Документом уточняется порядок использования средств фонда капитального ремонта при сносе аварийного многоквартирного дома, а также при изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка под домом, в котором имеется менее пяти квартир и который был исключен из региональной программы капремонта постановлением администрации края. В этих случаях для собственников помещений предусмотрен возврат взносов, внесенных ими в фонд капремонта. Средства должны распределяться между владельцами жилья пропорционально произведенной оплате за вычетом сумм, израсходованных на ранее проведенные работы. Порядок возврата средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в случае признания их жилья аварийным и подлежащим сносу или исключения его из региональной программы капитального ремонта отнесен к полномочиям администрации края.

Кроме того, законом уточнен перечень услуг и работ, выполнение которых финансируется за счет средств фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса. В него включаются такие виды работ как ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.



Как сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, при подготовке законопроекта ко второму чтению поступил ряд поправок от губернатора края. «Они корректируют порядок и условия финансирования капитального ремонта бывшим наймодателем, уточняют порядок решения вопросов, касающихся определения перечня работ по капремонту и их предельно допустимой стоимости в случае возникновения аварии и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», - отметил Сергей Ищенко.

Законом изменена дата внесения оплаты за капремонт для собственников помещений в тех многоквартирных домах, где формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете регионального оператора. С 1 января 2020 года владельцы такого жилья должны будут уплачивать взносы за капремонт не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим.



Еще одно важное нововведение – снижение размера средств фонда капитального ремонта, которые призваны обеспечить финансовую устойчивость регионального оператора. Вместо 20 процентов на эти цели теперь будет направляться только 5 процентов, что позволит ежегодно дополнительно привлекать на капитальный ремонт больший объем средств.



Дмитрий Санников