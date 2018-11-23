В массовом ДТП в российском городе Курске не пострадала только военная техника, сообщает DEITA.RU.

Днем в среду, 27 февраля, на улице Добролюбова случилось необычное ДТП: два бронетранспортера зажали между собой четыре легковых автомобиля. В «гармошку» умудрилась попасть даже машина службы такси.

Судя по кадрам, присланным в редакцию DEITA.RU, неприятная история вызвала недоумение не только у гражданских, но и у военных и даже у инспекторов ГИБДД, которые прибыли на место происшествия.

К счастью, обошлось без человеческих жертв, в аварии пострадали только автомобили.

Ранее прошла информация о том, что под приморским городом Фокино военные утопили БТР при высадке на лед в пятницу, 22 февраля.

Екатерина Брязгунова