Российские чиновники прибыли на южные Курильские острова, чтобы принять участие в церемонии открытия линии связи, обеспечивающей доступ местных жителей к высокоскоростному интернету, сообщает DEITA.RU.

В церемонии на острове Шикотан приняли участие специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Однако, это не понравилось правительству Японии, которое выразило протест России в связи с их визитом. Они отметили, что это неприемлемо и противоречит их юридической позиции. Протест уже передан МИД РФ через посольство Японии в Москве.

Таисия Масина



