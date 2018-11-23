Жители Окинавы на референдуме проголосовали против переноса базы США, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Kyodo, против проголосовали более 70% избирателей на Окинаве. Явка составила 52,48%.

Напомним, правительство хочет перенести базу ВМС США «Футэмма» из густонаселенного района Гинован в менее населенную прибрежную зону Хэноко.

Японцы высказались против того, чтобы на территории префектуры было организовано какое-либо строительство для США. Отмечается, что на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.

Ирина Петрова