Очередная встреча по вопросу заключения мирного договора между Россией и Японией пройдет в Москве 5 марта, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Киодо

Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Планируется, что заместители глав дипломатических ведомств обсудят вопросы, связанные с подготовкой встречи министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно.

Накануне российские чиновники прибыли на южные Курильские острова, чтобы принять участие в церемонии открытия линии связи, обеспечивающей доступ местных жителей к высокоскоростному интернету.

Однако, это не понравилось правительству Японии, которое выразило протест России в связи с их визитом. Они отметили, что это неприемлемо и противоречит их юридической позиции.

Дмитрий Санников