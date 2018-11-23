Экипаж японского рыболовного судна «Нишино Мару-68» (порт приписки Идзумо) пойман на вылове краба- стригуна в

исключительной экономической зоне Российской Федерации. На борту найдено 57 тысяч особей и 1 тонна наживы, об этом DEITA.RU сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

В связи с этим японской стороне пришлось выплатить 39 миллионов рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, а также штраф в

размере более 115 тысяч рублей.

Как только дело было рассмотрено, а штраф оплачен, судну предоставили свободную практику.

Напомним, ранее российские пограничники задержали судно под флагом Республики Корея, которое также вело в исключительной экономической зоне РФ незаконный промысел краба-стригуна. По мнению кандидата биологических наук, доцента кафедры биологии Благовещенского педагогического государственного университета Ивана Черёмкина, браконьеры могут оставить дальневосточные моря и вовсе без крабов.

Таисия Масина



