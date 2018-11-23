Весенняя ярмарка развернётся в центре Владивостока в субботу, 2 марта, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

На мероприятии, организованном в преддверии Международного женского дня, можно приобрести свежие продукты с 10 до 17 часов.

Сельскохозяйственная продовольственная ярмарка пользуется популярностью среди жителей. Здесь каждый желающий может купить свежие ягоды, мед, овощи, рыбу, морепродукты, выпечку и многое другое.

Стоит отметить, что данная ярмарка организована специально перед праздником. На регулярной основе она начнет работать только в апреле.

Екатерина Брязгунова