Source ИА "Дейта.ру"
Весенняя ярмарка развернётся в центре Владивостока в субботу, 2 марта, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.
На мероприятии, организованном в преддверии Международного женского дня, можно приобрести свежие продукты с 10 до 17 часов.
Сельскохозяйственная продовольственная ярмарка пользуется популярностью среди жителей. Здесь каждый желающий может купить свежие ягоды, мед, овощи, рыбу, морепродукты, выпечку и многое другое.
Стоит отметить, что данная ярмарка организована специально перед праздником. На регулярной основе она начнет работать только в апреле.
Екатерина Брязгунова
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