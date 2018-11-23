В Приморье по горячим следам задержан подозреваемый в краже, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Росгвардии по региону.

Как рассказали в ведомстве, в поселке Лучегорске к росгвардейцам, которые находись на маршруте патрулирования, обратился мужчина. Он рассказал, что о краже борсетки. По словам пострадавшего, он уехал на своем автомобиле из Хабаровска и подобрал попутчика. Юноша попросил подвести его в Лучегорск.

Только когда автолюбитель высадил молодого человека на автовокзале, обнаружил, что борсетка с документами и банковскими картами исчезла.

Располагая приметами злоумышленника, росгвардейцы задержали вора. Им оказался 20-летний юноша.

Екатерина Брязгунова