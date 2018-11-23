С наступлением положительных температур все дачники устремятся на свои участки готовить усадебное хозяйство к новому сезону. Для того, чтобы в процессе подготовки и уборки территории не возникло проблем, DEITA.RU рекомендует не нарушать несколько простых правил.



Закапывание мусора

Вопрос об утилизации отходов становится для дачников актуальным в особенности после продолжительной зимы. Кажется, что лучшим способов избавления от мусора служит его закапывание в яму.

Однако так можно поступать лишь с органическими отходами, которые разлагаются в почве. Если кто-то заметит, что на своём участке вы пытаетесь зарыть в землю металл, пластик или стекло, то вам могут выписать штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

Сжигание мусора

Вторым популярным способом уничтожения хлама и всего ненужного является сжигание. Но и здесь есть свои тонкости. Вы не можете разводить костры, если перед этим не проделали подготовительную работу, а именно не вырыли достаточную глубокую и широкую яму.

Кроме этого, вы должны убедиться, что рядом с вашим будущим кострищем не находятся жилые постройки и деревья. В противном случае МЧС в праве вас оштрафовать на полторы тысячи рублей.

Глухой забор

В России существует масса нормативов и, как ни странно, высота вашего забора тоже регламентируется одним из них. Лицевой забор, выходящий на улицу, не может быть выше двух метров, а внутренний, разделяющий соседние участки – выше 1,7 метра.

Содержание животных

Уток и кур разрешено содержать на участке только с письменного согласия соседей. А вот животные больших размеров, к которым относятся лошади, свиньи и коровы уже под запретом. Для них предусмотрены специальные места, условия и разрешения.

Вырубка деревьев

Если ваш дом не подключен к центральному отоплению, то у вас наверняка когда-нибудь были мысли о том, чтобы «протопить» ваше дачное жилище дровами, нарубленными в лесу. Сообщаем: это категорически запрещено.

Самовольная вырубка даже одного не самого большого дерева может обернуться для прозорливого дачника большим денежным штрафов и даже в некоторых особых случаях тюремным заключением. Так что будьте аккуратны и не нарушайте законов.

Дмитрий Шевченко