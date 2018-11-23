Предполагается, что лужа образовалась из-за таяния снега, но как давно это произошло - источник сказать затрудняется. Зато утверждает, что коммунальные службы никак не решают этот вопрос. Даже несмотря на то, что «озерцо» разлилось напротив городской думы.

Анастасия Туркова