Прямо перед хлебным киоском в Южно-Сахалинске 11 марта красуется озеро, и за покупками местные жители должны отправляться по воде, сообщает DEITA.RU. О том, что в центральной части города тротуар оказался в таком плачевном состоянии, информируют Sakhalin.info.
Source Sakhalin.info
Предполагается, что лужа образовалась из-за таяния снега, но как давно это произошло - источник сказать затрудняется. Зато утверждает, что коммунальные службы никак не решают этот вопрос. Даже несмотря на то, что «озерцо» разлилось напротив городской думы.
Анастасия Туркова
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