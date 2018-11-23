В Приморье бывшего работника исправительного учреждения обвиняют во взяточничестве. По мнению следствия, он за деньги создавал комфортные условия отбывания наказания для осужденного, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в региональной прокуратуре, преступление совершено в период, когда фигурант исполнял обязанности начальника отдела по воспитательной работе с осужденными колонии строгого режима.

С сентября 2017-го по май 2018 года обвиняемый получил 77 тысяч рублей в качестве взятки за то, чтобы одному из осужденных не только создать комфортные условия отбывания наказания, но и способствовать получению дополнительных передач.

Материалы уголовного дела по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере» передано в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Екатерина Брязгунова