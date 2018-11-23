Работой администрации по противодействию ДТП и распространения наркотиков остался недоволен начальник городской полиции, сообщает DEITA.RU.

«Более 12 тысяч ДТП было совершено во Владивостоке в 2018 году – по 33 в день, - представил отчет о результатах оперативной работы за минувший год начальник УМВД России по городу Владивостоку Сергей Гусев. - «Очень плохая ситуация сложилась. В результате ДТП погибло 48 человек, травмы средней тяжести получили более тысячи человек. Это очень большой уровень погибших и пострадавших», - озвучил печальную статистику он.

Кроме этого, Гусев обратил внимание: хоть сегодня и выделяются большие суммы на дорожно-транспортную инфраструктуру, во всем этом мероприятии отсутствует комплексный подход.

«Мы неоднократно выходили с ходатайством к администрации города Владивостока. Что такое инфраструктура? Это не просто положил бордюр и асфальт. Хотелось бы и ливневок, чтобы асфальт не разрушался. Мы направляем большое количество обращений, в том числе по поводу (отсутствия) светофоров. Но на сегодняшний день мы уже до такой степени отстали по некоторым направлениям в дорожно-транспортной инфраструктуре, что дальше уже некуда», - констатировал

Также, он обратил внимание на еще один больной вопрос – антинаркотическая пропаганда среди школьников:

«Я обращал внимание о необходимости создания профилактической программы для школ. Эта проблема до сих пор актуальна. Кто-нибудь видел раньше, программу о том, что наркотики - это плохо? Ничего не поменялось. Давайте еще раз вопрос этот подниму и скажу: на сегодняшний день у администрации Владивостока никакой реальной программы с выделением денежных средств по борьбе с наркотиками не существует. Какая работа проводится? В классах, что нельзя наркотики – да смеются все! Спросите у своих детей», - эмоционально высказался начальник владивостокской полиции, отметив, что «он такой же отец, у которого есть дети». По его мнению, информационных методик по борьбе с употреблением наркотиков существует сегодня тысячи, но городом не используется ни одной.

Андрей Горюнов