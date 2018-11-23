Законопроект о введении наказания за неуважение к государству и общественным институтам рассмотрит Госдума во втором чтении 6 марта, сообщает DEITA.RU.

Законопроект направлен на ограничение распространения в Интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к общественным и государственным институтам.

Депутаты Госдумы предлагают установить порядок ограничения доступа к таким материалам по аналогии с порядком блокировки запрещенной информации. По замыслу народных избранников, этим займется Роскомнадзор.

Кроме того, парламентарии предлагают внести изменения в КоАП и установить для граждан, которые в неприличной форме выразит в Интернете неуважение к обществу, государству и власти, административный штраф до 5 тысяч рублей и арест сроком на 15 суток.

Дмитрий Санников