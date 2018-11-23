Минприроды впервые назвало стоимость всех запасов нефти и газа в России, сообщает DEITA.RU.

По расчётам чиновников эта цифра составляет почти 40 триллионов рублей – для нефти, и 11 триллионов рублей – для природного газа. Данные просчитаны на конец 2017 года. Теперь эти расчёты будут обновляться ежегодно.

Кроме основных экспортных российских ресурсов, Минприроды также посчитало и запасы железа – 808 миллиардов рублей, алмазов – 505 миллиардов рублей, золота – 480 миллиардов рублей.

Дмитрий Шевченко