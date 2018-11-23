Врач – одна из самых важных профессий в любом обществе. Получить высшее медицинское образование не так просто. На врача любой категории нужно учиться минимум 6-8 лет. Сами медицинские работники говорят, что их работа требует постоянного обучения и повышения уровня квалификации. Тем не менее, специалисты самой востребованной профессии получают очень низкую заработную плату.

Согласно рейтингу DEITA.RU, средняя заработная плата врача на Дальнем Востоке составляет 71 469 рублей. Просто на Чукотке средняя зарплата врача достигает почти 150 000 рублей, а в Республике Бурятия и Забайкальском крае не превышает 50 000 рублей. Всё как со средней температурой по больнице. Сходятся ли официальные статистические данные с реальными, корреспондент DEITA.RU выяснил у самих врачей.

«Зарплата у всех низкая. В среднем, от 20 до 30 тысяч на ставку (157 часов в месяц). Например, дежурный хирург во Владивостоке получает 25 000 рублей на ставку. В целом, всё зависит от медицинского учреждения. Каждая больница как маленькое государство, которое самостоятельно определяет бонусы и штрафы для своих подчинённых. Допустим, деньги из бюджета выделяются в одинаковом количестве, но в одной больнице они оседают вверху, в другой частично раздаются, а в третьей даются в полном объёме. Структура распределения зарплат простая – всё решает главный врач и главный бухгалтер. Последний распределяет деньги по отделениям, которыми руководят заведующие. Далее они распоряжаются деньгами и решают, сколько и кому пойдёт премии помимо оклада. Конечно, заведующий побольше оставляет себе. Так до обычных врачей доходят одни копейки», - поделился опытный хирург одной из владивостокских больниц.

Каждый год правительство повышает зарплаты медицинским работникам. В октябре 2019 года тоже ожидается повышение окладов на целых 6%. Как выяснилось, даже эти маленькие проценты редко доходят до обычного медицинского персонала.

«Про то, что медикам каждый год повышают зарплату, – всё это басни. Никто её не повышает, а иногда даже понижают и забирают последнее», — в один голос говорят все врачи.

Наши специалисты проанализировали рынок труда в сфере медицины во Владивостоке. Большинство работодателей обещает врачам различных специальностей зарплату от 40 000 до 50 000 рублей или 20–30 % от прибыли. Сколько же платят на самом деле?

«По своему опыту могу сказать, когда работал медбратом получал 20–22 тысячи. Во Владивостоке врач в отделении при дежурствах сутки через двое получает максимум 35 000 рублей. В Лесозаводске врачи на скорой получают 18 000 – 20 000 на ставку», — рассказал врач анестезиолог.

Получается, что официальные цифры слишком далеки от реальности. Простому врачу нужно работать на несколько ставок или на двух работах, чтобы прокормить себя и свою семью. Если в городе ещё можно найти дополнительный доход, то в крае врач получает совсем смешные деньги, а другой работы вовсе нет. Врач – это яркий пример представителя среднего класса в России. Также живут все остальные бюджетники, обслуживающий персонал и менеджеры среднего звена. В итоге вырисовывается очень мрачная картина по стране.

Марта Нота