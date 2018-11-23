В Приморье задержали водителя, который устроил ДТП на ВЛКСМ и скрылся, об этом DEITA.RU сообщили в краевом МВД.

Напомним, 19 февраля на улице 50 лет ВЛКСМ во Владивостоке сбили женщину 1984 года рождения, водитель с места автоаварии скрылся, не оказав пострадавшей помощи. Ее с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Позже полицейские установили марку автомобиля и личность водителя. Им оказался мужчина 1952 года рождения. Как объяснил задержанный, он не заметил, что наехал на пешехода. Вину в содеянном признал и ожидает судебного решения по административному материалу об оставлении места ДТП.

Женщина, пострадавшая в ДТП, скончалась в больнице. Назначен ряд исследований, после которых материалы дела передадут в следственное управление УМВД России по городу Владивостоку, чтобы принять процессуальное решение.

Ирина Петрова