В Северной Корее действует тайная организация Cheollima Civil Defense, сообщает DEITA.RU по материалам Washington Post.

Как утверждает издание, цель организации — свергнуть Ким Чен Ына . В марте группа выпустила обращение, в котором призвала жителей страны внутри и за ее пределами бороться с властью любыми способами.

Именно члены Cheollima напали на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание, связали сотрудников, забрали технику и скрылись на двух машинах.

В испанской прессе появилась информация, что за этим стоит ЦРУ, так как в результате нападения группа получила доступ к секретным сведениям на телефонах и компьютерах сотрудников посольства.

Накануне северокорейский спецпоезд проследовал из КНДР через китайский Даньдун. Южнокорейское информагентство Ёнхап заподозрило, что в нем находится Ким Чен Ын, который нанес тайный визит в Китай.

Дмитрий Санников