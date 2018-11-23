Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума Государственная Дума рассмотрит 12 марта, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал ТАСС спикер парламента Вячеслав Володин, первое чтение документ запланировано на 12 марта, второе чтение на 19 марта, третье чтение на 21 марта.

Согласно правительственной инициативе, получателям социальной доплаты к пенсии будет обеспечена выплата суммы индексации сверх установленного в регионе прожиточного минимума. Также предусматривается доплата с 1 января 2019 года средств, которые неработающие пенсионеры не получили в связи с определением размера социальной доплаты.

Дмитрий Санников