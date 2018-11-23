Как рассказали в ведомстве, в квартире дома по Ленинградскому шоссе спасатели и полицейские освободили из заточения девочку, которую мать оставила одну дома.

На данный момент ребенок находится в реанимации. Женщина, несколько дней отсутствующая дома, задержана. С нею работают следователи.

По имеющейся информации, у малышки полностью отсутствуют социальные навыки. На теле имеется вросшее в кожу украшение. Более того, у девочки явные признаки анорексии, то есть ребенка не кормили.

Екатерина Брязгунова