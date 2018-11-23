В Приморский край к концу зимы снова вернутся заморозки, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

Так, в ночь на 27 февраля в крае осадков не ожидается, температура воздуха опустится до -11...-16°С, в горных районах до -24°C, на побережье до -3...-8°C. Во Владивостоке ночью будет так же холодно -3...-5°С. Днем и в крае и в его центре существенно потеплеет - в Приморье температура поднимется до 3...8°С, на северо-востоке до -3°C. Во Владивостоке - до 3...5°С градусов тепла.

Последующие дни, точнее ночи, также ожидаются холодными - в Приморье с 27 февраля на 28 февраля будет -4...-9°С в горных районах до -19°C, на южном побережье +1...-4°C. Днем намного теплее - 4...9°С. Во Владивостоке ночью 0...-2°С, днем - 6...8°С.

Таисия Масина