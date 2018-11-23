Депутаты Государственной Думы 7 марта рассмотрят законопроект о разрешении строительства заправочных станций для маломерных судов в границах водоохранных зон, сообщает DEITA.RU.

Сегодня заправка маломерных судов в водоохранных зонах возможна только с помощью специальных бензовозов и стоечных наливных судов. По мнению разработчиков законопроекта – депутатов Законодательного Собрания Тверской области, эти способы неудобные, затратные и могут вредить экологии, так как при стыковке с бензовозами часто происходят разливы топлива.

Нередко топливо и вовсе носят к катеру или моторной лодке ведрами, по дороге расплескивая его в воду.

В работе над законопроектом необходимо установить, как будут контролировать работу заправок. Ведь экологическая экспертиза проводится только на стадии проектирования, а дальше должны включаться другие механизмы природоохранного надзора.

Ранее депутаты Законодательного Собрания Приморского края пришли к выводу, что специализированных стоянок для хранения эвакуированных маломерных судов в Приморье практически нет. По оценке предпринимателей, это заведомо убыточный бизнес. Ведь буксиру необходимо сначала «отмахать» десяток-другой морских миль до места задержания, затем довести маломерное судно к месту стоянки, вытащить его на берег… Фактические затраты на эти операции на порядок больше действующего тарифа. Поэтому попытка организовать специализированную стоянку в Зарубино фактически потерпела крах, и новых желающих заниматься «благотворительностью» пока не нашлось.

Дмитрий Санников