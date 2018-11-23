С пятницы, 1 марта, любую табачную продукцию с целью реализации можно ввозить из-за границы только со специальным чипом, сообщает DEITA.RU. Данный чип является специализированным средством идентификации товаров.

Кроме табачных изделий, согласно опубликованному в апреле 2018 года, перечню товаров с 2019 года подлежит обувь, а также парфюмерия, одежда и другие вещи личного пользования.

Так, с 1 июля без чипа ввезти невозможно станет обувь, а с 1 декабря — одежду, постельное белье, парфюмерию, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки, а также другие товары.

Екатерина Брязгунова