Учителям Владивостока увеличена заработная плата. Выплаты начались с 6 марта, однако перерасчет с учетом повышения сделан с 1 января 2019 года, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Зарплата владивостокских педагогов повысилась за счет увеличения окладов, повышающих коэффициентов и компенсационных выплат. Повышение оплаты труда школьных учителей произошло в связи с распоряжением губернатора Приморья Олега Кожемяко. Если еще в конце прошлого года размер должностного оклада педагогического работника за одну ставку, установленного по профессиональным квалификационным группам, составлял от 6515 до 11373 рублей, то сейчас базовый оклад рассчитывается в пределах от 9500 до 12600 рублей. Дополнительно на размер заработка, помимо районных коэффициентов, влияет ряд выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Так, за реализацию образовательной программы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения учителю добавляют к окладу 15%, за работу по индивидуальному учебному плану – 20%, а за квалификационную категорию – от 10 до 15 %. Отдельная доплата в размере от 10 до 15% начисляется за проверку тетрадей в зависимости от предмета и от 3 до 10% – за выслугу лет. Дополнительно две тысячи рублей учитель получает за классное руководство.

Накануне DEITA.RU решило выяснить, что не так с российской школой, ее учениками и учителями? И не становится ли она просто опасным местом для ни столько физического, сколько нравственного и умственного здоровья всех участников образовательного процесса? - спросили мы у учителей, психологов, родителей и у школьников.

Дмитрий Санников