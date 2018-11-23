В понедельник, 4 марта, во Владивостоке очередной грузовик едва не снес надземный пешеходный переход, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовал паблик dps.control.

По словам очевидцев, на улице Калинина водитель большегруза не рассчитал габариты транспортного средства и чуть не снес надземный переход.

Напомним, в конце декабря 2017 года из-за превышения скорости легковой автомобиль снес надземный переход на остановке Некрасовской. Водитель тогда оказался в больнице.

Екатерина Брязгунова