Сокращение населения Украины не только угрожает национальной безопасности, но и может вовсе привести к исчезновению украинской нации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на форуме в Киеве, сообщает DEITA.RU.

«Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — подчеркнул он.

Турчинов в подтверждение своих слов привел некоторые статистические данные, согласно которым в прошлом году в стране родились 335 тысяч младенцев, а ушли из жизни 587 тысяч украинцев. При этом, по его словам, рождаемость упала на 7% по сравнению с 2017 годом, а количество абортов, по официальным данным, достигает отметки 100 тысяч в год, пишет РИА ФАН.



«За год украинцев стало меньше на 252 тысячи человек, и эта черная тенденция ежегодно только ухудшается», — констатировал секретарь СНБО. Он добавил, что ежегодно на заработки в иностранные государства отправляются до 9 миллионов украинских граждан, при этом 3,2 миллиона постоянно работают заграницей. Турчинов признал, что большинство из этих украинцев не собираются возвращаться на родину.



По его словам, Украина уже занимает 29 место в мире по показателю старения населения и одно из первых по сокращению трудоспособного населения. И ситуация, считает он, только ухудшится.



Аналитики ранее представили неутешительные результаты работы руководства Украины, которое пришло к власти в 2014 году в результате госпереворота. Выяснилось, что, несмотря на громкие заявления, за несколько лет у власти президент страны Петр Порошенко привел Украину к кризисному состоянию. Зафиксирована массовая миграция украинцев на заработки в другие страны на фоне роста тарифов и цен, в то время как сокращаются минимальная пенсия и прожиточный минимум. В том числе журналисты раскрыли схему миллионных хищений в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины, к которой причастно окружение Порошенко. Депутат Верховной рады от партии «Наш край» Сергей Шахов также, как и Турчинов, выразил тревогу в связи с ростом трудовой миграции. По его словам, страна теряет кадры, а сами украинцы постепенно превращаются в «нацию заробитчан» (гастарбайтеров) из-за бездействия правительства. Ситуацию с массовым оттоком трудоспособного населения парламентарий назвал катастрофической.



Таисия Масина