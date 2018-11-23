Несмотря на то, что лед на водоемах критически - быстро исчезает, заядлые рыбаки рассказали, где можно порыбачить в Приморье весной, сообщает DEITA.RU.

На Хангане в Большом Камне на самодуры и махалки активно ловят корюшку и навагу, используя наживку.

Продолжают рыбачить на льду в Речице, там на "бороды" клюёт селёдка. В Артеме на Майхе можно порадовать себя навагой. Бухта Южная отлично клюёт камбала Бухта Южная- отлично ловится камбала, один из рыбаков за пол дня "на дёргал" 8 кг.

На Дефризе, где Низководный мост тоже активно ловится селёдка.

Когда лёд полностью растает, рыбаки уже готовы к ловле красноперки, к сезону так называемой в народе "навигации", когда ловля рыбы происходит с лодки. Зимняя рыбалка особенно нравится нашим добытчикам, но и с наступлением тепла можно поймать немало хвостов.