Сервис фискальных данных OFD.ru посчитал средний чек россиян на блины в Масленицу, сообщает DEITA.RU.

Всего в заведениях общественного питания на Масленичной неделе было продано чуть более 270 тысяч блинов. Больше всего блинов было продано в Москве и Московской области – 78 тыс. и 22 тыс. блинов соответственно.

Чуть меньше блинов было съедено в Красноярском крае – 18,5 тыс. блинов, еще меньше – в Тюменской и Ярославской областях (7 тыс. и 6 тыс. соответственно). В Санкт-Петербурге в заведениях общепита было съедено почти 6 тысяч блинов, а в Хабаровском крае и Ивановской области блины любят одинаково – за неделю там было продано по 5 тысяч блинов. Замыкает ТОП-10 регионов-любителей блинов Амурская область (4,6 тыс.) и Приморский край (4,4 тыс. блинов).

Средний чек на Масленицу составил 104 рубля, а самые дорогие блины были проданы в Севастополе – 250 руб. за штуку.

Михаил Грач