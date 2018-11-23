Дым и пепел ежедневно отравляет жизнь сотен приморцев, сообщает DEITA.RU.

Жительница города Уссурийска возмущена деятельностью одного из пунктов приема металла на улице Лимичевской. По ее словам, дым, пепел и невыносимая вонь отравляют жизнь горожан.

Гражданка, обратившаяся в паблик mark2_che, уверяет, что на базе среди бела дня продолжают сжигать покрышки, вагоны, рефсекции. Также деятельность ведется и ночью. Главная задача предпринимателей заключается в том, чтобы горение никто не видел. Отмечается, что это не пожар, а сделано специально.

«На жалобы жителей нет ответа ни от одной службы города. Может наша администрация обратит внимание на произвол. На самом деле это большая беда для экологии города», —уверяет женщина.

Екатерина Брязгунова