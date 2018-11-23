В Приморье будет упрощена процедура выдачи спецразрешений для перевозчиков тяжелых грузов, сообщили DEITA.RU в администрации Примосркого края.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в 2018 году из 116 заявок на получение такого разрешения выдано 43.

Как отметил вице-губернатор Приморского края Гагик Захарян, проблема выдачи спецразрешений грузоперевозчикам актуальна для Приморья.

«Наш край – ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион, и говорить о развитии Приморья, бизнеса в нем без развитой дорожной инфраструктуры, автоперевозок невозможно. Задача власти – облегчить, упростить работу предпринимателей», – подчеркнул врио вице-губернатора.

Все вопросы, связанные с выдачей и получением спецразрешений, будут оперативно решаться между департаментом и транспортниками. Гагик Захарян подчеркнул, что в течение двух месяцев вместе с предпринимателями будет проанализирована работа по выдаче разрешений на крупнотоннажные перевозки.

Накануне стало известно, что с 15 апреля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края вводятся весенние ограничения движения транспортных средств. Срок действия – один месяц.

Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края, такие ограничения вводятся в регионе ежегодно. Это связано с наступлением неблагоприятных природно-климатических условий и снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог.

Дмитрий Санников