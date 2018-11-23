NASA воспроизвели музыку, которой могла бы звучать Вселенная, сообщает DEITA.RU.



На официальном аккаунте ведомства на YouTube появилась мелодия, записанная путём присвоения звука скоплению галактик на фотографии телескопа Hubble.

Исследователи космоса пояснили, что маленькие галактики получили короткие ноты, а большие – длинные. Как отметили в NASA, музыка Вселенной может стать самой необычной мелодией, которую когда-либо слышало человечество.

Дмитрий Шевченко