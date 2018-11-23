Примгидромет озвучил прогноз погоды на ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

По данным синоптиков, предстоящей ночью и завтра днем, 27 февраля, осадков в Приморье не ожидается. Температура воздуха ночью составит -11...-16°С, в горных районах до -24°C, на побережье -3...-8°C. В среду днем - 3...8°С тепла, на северо-востоке до -3°C.

Во Владивостоке осадков ночью и днем тоже не ожидается. В ночное время суток температура воздуха -3...-5°С, в среду днем потеплеет до 3...5°С. Ветер в первой половине дня 6...11 м/c (умеренный), во второй половине 9...14 м/с (умеренный до сильного)

Ирина Петрова



