Жительница Магадана вернула свой угнанный BMW с помощью мессенджера Whats App, сообщает DEITA.RU.

По информации областного УМВД, 27-летняя жительница города после того, как обнаружила пропажу, не сразу пошла в полицию, а обратилась за помощью к соцсетям и мессенджерам.

В итоге машину обнаружили с помощью рассылки в Whats App. Пользователи мессенджера заметили разыскиваемое авто во дворе своего дома. Они заблокировали выезд и из двора и вызвали ГИБДД.

Оказалось, что BMW угнал ранее судимый 32-летний житель Магадана. Он рассказал, что был пьян, когда увидел ключи в замке зажигания, поэтому решил воспользоваться ситуацией. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ирина Петрова