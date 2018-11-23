Во Владивостоке вынесен приговор женщине, наживавшейся на доброте соседей, сообщает DEITA.RU.

По данным краевой прокуратуры, мошенница совершила шесть краж из квартир доверчивых жителей, у которых она сначала просто просила водичку, а затем проникала внутрь.

Обманщица целенаправленно отвлекала владельцев по разным надуманным предлогам. Например, просила найти для неё бумагу и карандаш, чтобы якобы написать записку своим родственникам, которых в этот момент не оказалось дома по соседству.

С помощью подобных ухищрений женщине удалось нажиться на 41 тысячу рублей и полушубок стоимостью 33 тысячи рублей. За свои злодеяния она проведёт в заключении четыре года.

Дмитрий Шевченко