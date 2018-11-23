На президента США Дональда Трампа подали в суд из-за неуместного поцелуя, сообщает DEITA.RU.
Как пишет The Washington Post, это сделала экс-сотрудница его предвыборного штаба Алва Джонсон. Как заявила женщина, инцидент случился в 2016 году во время предвыборного митинга во Флориде. По словам заявительницы, Трамп схватил ее за руку и попытался поцеловать, но поцелуй пришелся лишь на уголок губ, так как женщина отвернулась.
Джонсон заявила, что почувствовала себя оскорбленной и хочет получить компенсацию за эмоциональный стресс и страдания.
Помимо этого, экс-сотрудница назвала предвыборную кампанию дискриминационной, так как, по ее словам, ей заплатили меньше, чем белым сотрудникам-мужчинам.
В ответ на озвученную Джонсон информацию пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс назвала обвинения абсурдными, заявив, что инцидента не было, а очевидцы могут это подтвердить.
Ирина Петрова