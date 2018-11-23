На президента США Дональда Трампа подали в суд из-за неуместного поцелуя, сообщает DEITA.RU.

Как пишет The Washington Post, это сделала экс-сотрудница его предвыборного штаба Алва Джонсон. Как заявила женщина, инцидент случился в 2016 году во время предвыборного митинга во Флориде. По словам заявительницы, Трамп схватил ее за руку и попытался поцеловать, но поцелуй пришелся лишь на уголок губ, так как женщина отвернулась.

Джонсон заявила, что почувствовала себя оскорбленной и хочет получить компенсацию за эмоциональный стресс и страдания.