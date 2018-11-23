В Находке престанет перед судом лжепотерпевшая в изнасиловании, сообщает DEITA.RU.



Как удалось установить городской прокуратуре, жительница Находки 1993 года рождения донесла на своего сожителя, который ранее уличил её в измене. Таким образом, девушка хотела вынудить его с ней примириться.

Однако результат прокурорской проверки установил факт лжи, после чего девушка созналась в содеянном и признала свою вину в полном объёме. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.

Дмитрий Шевченко