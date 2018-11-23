В Хабаровске следователи ведут проверку после того, как в одном из роддомов женщина родила ребенка, не дождавшись помощи от врачей, сообщает DEITA.RU.

По информации краевого СК, 35-летнюю роженицу привезли во второй родильный дом и поместили в предродовую палату 6 февраля. Там без какой-либо специализированной помощи она родила ребенка. Отмечается, что сейчас с мамой и новорожденным все в порядке.

Проводится процессуальная проверка по факту оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - прокомментировали специалисты.



Ирина Петрова