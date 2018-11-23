Source «Deita.ru»
Жительница города Рязани родила прямо в гостях во время распития спиртных напитков, а затем положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Рязанской области.
К счастью, плачь ребенка услышала проходившая мимо женщина.
Она вызвала скорую помощь и полицейских. Последние установили картину преступления по горячим следам. Подозреваемая в его совершении задержана.
Ребенка доставили в детский перинатальный центр, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Против матери возбуждено уголовное дело.
Таисия Масина
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