Жительница города Рязани родила прямо в гостях во время распития спиртных напитков, а затем положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

К счастью, плачь ребенка услышала проходившая мимо женщина.

Она вызвала скорую помощь и полицейских. Последние установили картину преступления по горячим следам. Подозреваемая в его совершении задержана.

Ребенка доставили в детский перинатальный центр, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.



Против матери возбуждено уголовное дело.

Таисия Масина