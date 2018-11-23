Жутковатый случай произошел на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU по материалам Южно-Курильского районного суда Сахалинской области.

Во время обеденного перерыва женщина решила самостоятельно провести санитарную обработку машины. Открыв защитные кожуха, на которых отсутствовали устройства блокировки от случайного включения, начала поливать машину из шланга водой.

Чтобы лучше промыть вибратор, она включила его, что категорически запрещено. После того, как она помыла вибратор, она решила включить его, но перепутала кнопки, так как на них отсутствовали записи (таблички) о их назначениях. Вместо вибратора женщина включила отрезной нож, рука соскользнула и попала под нож, причинив ей травму левой руки: ампутацию двух пальцев.

Противоправность действий рыбокомбината, как работодателя, выразилась в необеспечении безопасных условий труда. Южно-Курильский районный суд Сахалинской области пришел к выводу, что с ответчика (рыбокомбината) в пользу женщины подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 70 000 рублей.

Накануне, на Масленицу во Владимире умер участник конкурса по поеданию блинов. Местные источники в полиции передают, что 45-летний мужчина скончался прямо на праздничной площадке, упав на землю.



Дмитрий Санников