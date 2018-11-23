Результаты опроса, приуроченного к 8 марта, показали, что же именно женщины хотя получить в подарок в Международный женский день, сообщает DEITA.RU.

В первую очередь, это ювелирные украшения (43%), косметику и парфюмерию (34%), подарочные сертификаты (22%), а также бытовую технику и путевку (по 18%).

Примечательно, что мужчины в большинстве своем с подарками угадают. Так, подарить косметические средства планируют 35% мужчин, еще 31% подарят ювелирные украшения, 21% — подарочные сертификаты, а 15% — бытовую технику.

Еще 3% мужчин заявили о намерении подарить своим дамам автомобиль.



Таисия Масина