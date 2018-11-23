Source Экипажи ДПС
Серьезное ДТП случилось во Владивостоке в субботу, 2 марта, сообщает DEITA.RU.
По информации паблика «Экипажи ДПС», авария произошла на спуске с Зеленого угла на улицу Баляева. Toyota Vista поворачивала налево и не пропустила Toyota Brevis, который двигался со стороны Зеленого угла.
За рулем транспортных средств находились девушки. Обе они госпитализированы, как и пассажир Toyota Brevis.
В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться стражам порядка.
Екатерина Брязгунова
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