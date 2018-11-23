Такси
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Жесткое ДТП  в Амурской области круто изменило планы водителя такси и его пассажиров, сообщает DEITA.RU.  

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Авария произошла на трассе Благовещенск-Свободный, не доезжая до поворота к поселку Орлиный.

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По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. Сам он находится в тяжелом состоянии, два пассажира также пострадали и доставлены в больницу.

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Что  стало причиной происшествия предстоит выяснить компетентным органам.

Таисия Масина

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