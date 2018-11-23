Жесткое ДТП в Амурской области круто изменило планы водителя такси и его пассажиров, сообщает DEITA.RU.





Авария произошла на трассе Благовещенск-Свободный, не доезжая до поворота к поселку Орлиный.





По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. Сам он находится в тяжелом состоянии, два пассажира также пострадали и доставлены в больницу.





Что стало причиной происшествия предстоит выяснить компетентным органам.

Таисия Масина