28 February 2019, 22:53
Жесткое ДТП с участием такси произошло на трассе
Жесткое ДТП в Амурской области круто изменило планы водителя такси и его пассажиров, сообщает DEITA.RU.
Авария произошла на трассе Благовещенск-Свободный, не доезжая до поворота к поселку Орлиный.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. Сам он находится в тяжелом состоянии, два пассажира также пострадали и доставлены в больницу.
Что стало причиной происшествия предстоит выяснить компетентным органам.
Таисия Масина
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