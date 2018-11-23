В популярных пабликах распространяется видео жестокого обращения с диким животным, сообщает DEITA.RU.

В ночь на 15 марта в Дальнегорск в районе остановки «Музей» двое мужчин на автомобиле гоняли косулю, ударяя ее бампером. Животное попыталось уйти ближе к лесу, выбежав на Набережную, но живодеры настигли ее и там.

Позже, днем 15 марта раненое животное было обнаружено волонтерами в парке «Березка». После оказания ветеринарной помощи, косуля была отправлена в деревню Лидовка. Здесь она будет восстанавливаться и позднее выпущена в дикую природу.

«Люди, куда мы катимся, откуда такая жестокость, где же человеческие сострадания к нашим меньшим братьям, нормальный человек, пусть даже молодой по возрасту не поступит так. Вы, человеческое зверьё, знайте, всё вернётся к вам бумерангом», - комментируют пользователи, крайне осуждая поведение мужчин и выражая общественное порицание яркими лексическими эпитетами в их адрес.

Дмитрий Санников