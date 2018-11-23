В Петропавловске-Камчатском спасатели оказали помощь жильцам ветхого дома, об этом DEITA.RU в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, кирпичная труба на крыше двухэтажного дома по улице Завойко могла обрушиться в любую секунду на головы жильцов. Главными причинами аварийной ситуации назвали ветхость дома и огромного количество снега.

По словам жильцов, с крыши падали кирпичи, поэтому выходить из дома было очень и очень страшно. Также они добавили, что не только труба не вызывает доверия, но и крыша.

За короткий срок спасатели очистили крышу от снега.

Екатерина Брязгунова