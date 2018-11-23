Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к женщинами в своем Instagram, сообщает DEITA.RU.

Политик поздравил дам с 8 марта, разместив свою фотографию с охапкой красных роз

"Каждый из нас всегда готов выразить вам своё восхищение и поддержать вас в ваших стремлениях. Пусть каждая из вас получит хорошее образование , выберет себе любимую работу, а вечерами будет возвращаться с нее домой к любимой семье!", - желает дамам эпатажный российский политик.



Ранее Дмитрий Медведев обратился к россиянкам с поздравлением. Примечательно, что глава правительства записал видеообращение из салона самолета.

Василий Кучин