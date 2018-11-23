В пресс-службе Владимира Жириновского опровергли сообщения СМИ о том, что глава партии ЛДПР якобы заявил о существовании в Москве квартир ценой 1—1,5 миллиона рублей. Пресс-секретарь политика Александр Дюпин пояснил, что слова Владимира Вольфовича были вырваны из контекста, сообщает DEITA.RU.

«Владимир Жириновский говорил, что 450 тысяч рублей маткапитала и 450 тысяч рублей в виде компенсации ипотеки, а также региональные выплаты семьям — это уже существенная часть цены квартиры на периферии», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее глава партии ЛДПР прокомментировал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. По словам пресс-секретаря, при этом утверждений о стоимости жилья в Москве руководитель ЛДПР не делал, пишет РИА ФАН.



«Жириновский сказал, что, возможно, даже под Москвой что-то можно купить за 1—1,5 миллиона. Но важно, что это было высказано именно как предположение», — подчеркнул руководитель пресс-службы главы ЛДПР.



Напомним, в послании Федеральному собранию глава российского государства пообещал, что семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, компенсируют 450 тысяч рублей от суммы ипотечного кредита. Программа сможет охватить порядка 600 тысяч семей.



Таисия Масина