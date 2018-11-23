В селе Нижняя Ильинка Амурской области волк напал на четверых жителей, передает DEITA.RU. О происшествии рассказывает Игорь Галузин, заместитель главного врача Михайловской районной больницы.

Четверо укушенных добрались до больницы ночью, в третьем часу. Всем обработали раны, одному пострадавшему пришлось зашивать лицо. Впереди — вакцинация от бешенства, чтобы исключить заражение.

Пациент утверждает, что волк зашёл в само село, но подробности ситуации не известны.

Останки волка будут доставлены в областную лабораторию для проверки на бешенство.

Анастасия Туркова