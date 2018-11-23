Жители домов, расположенных на Орлиной сопке во Владивостоке, ежедневно рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Вот уже на протяжении месяца на дороге, ведущей к элитным коттеджам и новостройкам, зияет глубокий открытый люк.

С просьбой о помощи в редакцию DEITA.RU обратились местные жители. Люди боятся за жизнь детей, бьют тревогу и собираются жаловаться в прокуратуру.





«Открытый люк зияет на краю дороги возле дома № 15 по улице Полонского (бывшая Державина). Его глубина – метра четыре. Колодец ничем не огорожен, только день назад сверху кинули тонкую доску, которая никак не защитит человека от падения. Люк открыт уже в течение месяца, не меньше. Не знаю, совпадение или нет, но вдоль дороги раскопали траншею и открыли люк после того, как начались работы по сносу бывшего корпуса «Б» ДВГТУ на Аксаковском переулке. В противоположной части дороги был открыт еще один колодец, но через какое-то время его все-таки забросали шинами и досками», - рассказала местная жительница Наталья.





По словам женщины, с наступлением темноты дыру в земле совершенно не видно, и любой человек, решивший отойти на край дороги, уворачиваясь от идущих машин, рискует провалиться в бездну. Между тем, это основной путь, которым пользуются местные жители.

«Больше всего возмущает, что люк открыт давно, но ответственным лицам, похоже, все равно, что они нарушают закон, статью 238 УК РФ, - возмущается Наталья. – Неужели ждут очередной трагедии?»

Люди уверены: по правилам безопасности строители были обязаны установить ограждение вокруг образовавшегося колодца, и невыполнение этих требований является уголовным преступлением.

Марта Нота