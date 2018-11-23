Владивосток, город, Золотой мост - Сергей Трейнэ
Source Сергей Трейнэ
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Жители одного из спальных районов Владивостока ежедневно рискуют своим здоровьем, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Возле 6-го дома по улице Краева на Чуркине неизвестные открыли колодец на обочине дороги. Крышку люка по непонятной причине они оставили лежать рядом.

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По словам местных жителей, на этом участке регулярно проезжают, а иногда даже паркуются автомобили. Невнимательный водитель может угодить туда колесом, а пешеход, отпрыгивая от внезапно появившейся машины, способен оказаться в колодце весь.

Ранее DEITA.RU информировало о том, что жители Орлиной сопки рискуют своим здоровьем и даже жизнью. На протяжении месяца на дороге, ведущей к элитным коттеджам и новостройкам, зияет глубокий открытый люк.

Екатерина Брязгунова