Жители одного из спальных районов Владивостока ежедневно рискуют своим здоровьем, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Возле 6-го дома по улице Краева на Чуркине неизвестные открыли колодец на обочине дороги. Крышку люка по непонятной причине они оставили лежать рядом.





По словам местных жителей, на этом участке регулярно проезжают, а иногда даже паркуются автомобили. Невнимательный водитель может угодить туда колесом, а пешеход, отпрыгивая от внезапно появившейся машины, способен оказаться в колодце весь.

Ранее DEITA.RU информировало о том, что жители Орлиной сопки рискуют своим здоровьем и даже жизнью. На протяжении месяца на дороге, ведущей к элитным коттеджам и новостройкам, зияет глубокий открытый люк.

Екатерина Брязгунова